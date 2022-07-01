Politika

Mersin’de DAİŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Mersin'de haklarında gözaltı kararı alınan 14 terör örgütü DAİŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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türkiye Mersin DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Mersin'de DAİŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 şüphelinin adresine baskın yapıldı.

Drone destekli şafak operasyonuna yaklaşık 200 polis katıldı.

Operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında  önlem aldı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor. (Kaynak: Ajanslar)

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