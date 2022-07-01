Mersin’de DAİŞ operasyonu: 14 gözaltı kararı
HABER MERKEZİ
Mersin'de DAİŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 14 şüphelinin adresine baskın yapıldı.
Drone destekli şafak operasyonuna yaklaşık 200 polis katıldı.
Operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor. (Kaynak: Ajanslar)