Türkiye’de 1169 mahalle yabancılara kapatıldı

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Türkiye İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz itibarıyla yabancı ikametine kapalı mahalle sayısının 1169’a çıkarıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde çeşitli bölgelerdeki yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca daha önce belirli illerimizdeki 781 mahalle yeni doğan ve çekirdek aile birleşimi dışında geçici koruma kaydına, uluslararası koruma kaydına, ikamet iznine, geçici koruma veya uluslararası koruma ile ikamet izni kapsamındaki yabancıların ikamet ili değişikliği yapılması işlemlerine kapatılmıştır. 1 Temmuz 2022 itibariyle kapalı mahalle sayısı 1169’a çıkarılmış olup kapalı mahalleler ekte yer almaktadır."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını belirtmişti.