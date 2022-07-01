Corentin Tolisso yeniden Lyon’da

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den ayrılan Alexandre Lacazette'i tekrar kadrosuna katan Lyon, bir eski oyuncusuyla daha sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Corentin Tolisso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Düzenelen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız orta saha, "Bayern'de olgunlaştığımı düşünüyorum. Artık daha fazla tecrübem var. Lyon'a getirmem gereken de bu. Buraya gelmenin en iyi seçenek olduğunu düşündüm. Gelmeden Alexandre Lacazette ile konuştum. Geri dönmemde önemli bir rol oynadı" dedi.

Lyon'un altyapısından yetişen Tolisso, 2017'de Bayern Münih'e 42 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Tolisso, Bavyera ekibinden 5 Bundesliga, 4 Almanya Süper Kupa, 2 Almanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Geride kalan sezonda 22 maçta süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asistle oynadı.