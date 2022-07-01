Kuzey Kore Covid-19’dan sınırdaki ‘yabancı cisimlerleri' sorumlu tuttu

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Kuzey Kore devlet medyasında yer alan haberde ülkedeki salgının Güney Kore sınırından gelen balonlarla başladığı belirtildi.

Vatandaşlardan, aktivistlerin Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u eleştiren broşürlerin yanı sıra insani yardım göndermek için sınırın ötesine balonlar uçurduğu bölgeden gelen nesnelere karşı dikkatli olmaları istendi.

Kuzey Kore devlet medyası haberi, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun nisan ayında Güney Kore sınırına yakın Ipho kasabasında "yabancı şeyler" ile temasa geçtiği ve ardından Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı şeklinde aktardı.

Salgın önleme merkezi, yayımladığı ‘acil durum talimatı’nda yetkililere Güney Kore sınırı boyunca yabancı şeylerle dikkat etmeleri ve nereden geldiklerini takip etmelerini emretti.

“Yabancı şeylerin" ne olduğunun belirtilmediği talimatta ayrıca, bu şeyleri bulan herkesin kaldırılmaları için yetkililere haber vermesi gerektiği vurgulandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, virüsü Kuzey Kore'ye Güney Kore'den giden balonların yaymış olma ihtimalinin olmadığını söyledi.

Birleşme Bakanlığı sözcülerinden Cha Duck Chul, son broşür faaliyetlerinin soruşturulmaya devam ettiğini belirtti.

Cha, Güney Koreli sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanlarının, malzemelerin yüzeyine temasla virüs bulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde fikir birliğinde olduğunu aktardı. ​​​​​​​