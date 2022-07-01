Zerevani Kuvvetleri bazı mahallelerde ruhsatsız silahlara el koydu

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Zerevani Kuvvetleri yetkilisi Kamuran Hewrami, bazı mahallelerde ve halka açık yerlerde ruhsatsız silah satışının devam ettiğini söyledi.

Hewrami, söz konusu noktalarda çok sayıda ruhsatsız silaha el koyduklarını ifade etti.

Çalışmalarının gece-gündüz devam edeceğini vurgulayan Hewrami, başka mahallelerde de ruhsatsız silah satışının tespit edildiğini dile getirdi.

Başbakan Mesrur Barzani dün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak, silah satış yerlerinin kapatılmasını ve ruhsatsız silahlara el konulmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed de yaptığı açıklamada, silah bulundurmaya ilişkin yasa yürürlüğe girene kadar Başbakan Mesrur Barzani’nin silah satış yerlerinin kapatılması ve ruhsatsız silahlara el konulması talimatının tüm illerde yerine getirileceğini belirtmişti.

Kürdistan Bölgesi’nde son aylarda silahlı eylem ve cinayetlerde artış olduğu görülüyor.