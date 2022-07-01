Politika

ENKS’den tutuklular için PYD’ye çağrı

ENKS, Hamid Merwan İde dahil, tüm siyasi tutsak ve kaçıranların serbest bırakılması için PYD’ye çağrıda bulundu.
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kürdistan ENKS PYD Kürdistan Birlik Partisi - Suriye üyesi Hamid Marwan İde

HABER MERKEZİ

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) PYD tarafından kaçırılan ve tutuklu bulunan parti üyeleri ile siyasi tutsaklara ilişkin bir açıklama yaptı.

Kürdistan Birlik Partisi - Suriye üyesi Hamid Marwan İde dahil olmak üzere kaçırılan ve tutuk bulunan tüm siyasilerin serbest bırakılması gerektiği belirtildi. 

ENKS'den yapılan açıklamada, "Kürtlerin ekonomik ve güvenlik açısından kötü durumda olduğu bir dönemde, PYD yönetimi yıldırma, adam kaçırma ve tehdit eylemleriyle insanların istikrarsız bir ortamda yaşamaya mahkûm etmeye devam ediyor” denildi.  

Açıklamanın devamında Hamid Merwan İde’nin akıbetinin bilinmediğini belirten ENKS, şu ifadelere yer verdi:

“12 Haziran'da Amude kentinde Kürdistan Birlik Partisi - Suriye üyesi Hamid Marwan İde’ye yönelik önce silah saldırı yapıldı, sonra kaçırıldı ve arabasına el konuldu. Serbest bırakılma çağrılarına rağmen akıbeti henüz belli değil. Bu eylemlerin ve ihlallerin bir anda olması PYD'nin politikasının bir sonucudur.”

ENKS, PYD’nin eylemlerini şiddetle kınayarak Hamid Merwan İde ve tüm tutsakların akıbetinin belirlenmesi çağrısında bulundu.

ENKS ayrıca yaptığı açıklamada, PYD ve DSG’ye baskı yapması için ABD’ye de çağrı yaptı.  

Kürdistan Birlik Partisi - Suriye üyesi Hamid Marwan İde
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