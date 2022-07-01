Erdoğan'dan üçlü mutabakat açıklaması: Diplomatik bir zafer

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NATO Liderler Zirvesi’nin kapanış oturumuna katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur" dedi.

Erdoğan, imzalanan muhtıra hakkında, "Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir" ifadelerini kullandı.

"Biden daha önce sizi kızdıracak sözler söyledi. Şimdi ise arkadaş gibisiniz. Ne değişti?" sorusuna Erdoğan, "Siyasette dün dündür, bugün bugündür. Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir. ABD ile ilişkimizin geçmişi çok çok eski" yanıtını verdi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

“İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda yaşananlar da Türkiye'nin hassasiyetlerini ortaya koymuştur” diyen Erdoğan şunları söyledi:

“Salı günü imzalanan mutabakat muhtırasının, Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığı olarak görüyoruz. Ancak bu başlangıçtır. Bu muhtıradaki konuların uygulanmasını takip edecek, adımımızı buna göre atacağız.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya bu açıdan bakmanın daha önemli olacağına inanıyorum. Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir.

PYD-YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayide ambargolara gidilmemesi ve işbirliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda adım atılması ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi. Muhtıranın uygulanmasını takip amacıyla daimi bir mekanizma kurulmasına da karar verildi. Türkiye'ye yönelik terör propagandalarının engellenmesi konusunda sağlam garantiler almıştır. Böylece Türkiye'nin ilk günden itibaren dile getirdiği hassasiyetle güçlü muhtıraya girmiştir. Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı İsveç ve Finlandiya halklarıdır. Bu karar bu ülkelerin halklarının barış huzur ve güvenliğine de katkı yapacaktır.”

BİDEN'IN "TÜRKİYE'YE F-16 SATMALIYIZ" AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız gerekli” açıklamasını değerlendiren Erdoğan, “Biliyorsunuz parlamentolar sıkıntıları süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Bu konuda Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını söyledi. Benim de geniş bir ekibim ABD'deydi. Gerekli görüşmeleri yaptılar. Orada Cumhuriyetçilerle görüşme yapmak suretiyle desteğini almamız halinde Sayın Biden'ın gayretleri sonuç bulacaktır. O yüzden gecikmeden ayrıca bir heyeti de göndereceğiz” dedi.

ROJAVA'YA OLASI OPERASYON

Rojava’ya yönelik olası askeri operasyona ilişkin sorulan soruya Erdoğan, “Uluslararası camianın anlamayacağı operasyonu yapmayız” yanıtını verdi.