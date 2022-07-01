Sağlık

WHO Avrupa'daki 'maymun çiçeği' bilançosunu açıkladı

WHO, Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının son 2 haftada yoğun bir şekilde artarak üçe katlandığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü ( WHO) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, basın açıklamasında, örgütün Avrupa bölgesinde maymun çiçeği virüsünün yayılımına dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa'nın maymun çiçeği salgınının merkezi olmayı sürdürdüğünü belirten Kluge, "15 Haziran itibarıyla WHO Avrupa bölgesinde 4 bin 500'ün üzerinde vaka tespit edildi. Son iki haftada vaka sayıları üçe katlandı" bilgisini paylaştı.

Kluge, bölgede doğrulanan vakaların büyük çoğunluğunu 21 ile 40 yaş arası kişilerin oluşturduğunu, hastaların yüzde 99'unun da erkek olduğunu aktardı.

Virüsün büyük oranda erkek erkeğe cinsel ilişki yoluyla bulaştığını söyleyen Kluge, az sayıda kişinin vakalara yakın temas sonucu virüse yakalandığının altını çizdi.

Kluge, şimdiye kadar vakaların yüzde 10'unun tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığını, 1 kişinin ise yoğun bakıma alındığını belirtti.

Şimdiye kadar bölgede maymun çiçeği bulaşan kimsenin yaşamını yitirmediğini kaydeden Kluge, "Hastalığın çabuk evrilmesi, WHO Acil Durum Komitesinin virüsün acil durumuna dair görüşünü kısa zamanda değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Kluge, virüsün daha fazla yayılmasına karşı dünyanın acil ve birlik halinde tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Bu kadar hızlıca yayılan ve adeta her gün, daha önce etkilenmemiş yerlere ulaşan bir salgına karşı kayıtsız kalınmamalı" uyarısında bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerinin (CDC) son verilerine göre dünya genelinde 31 ülkede toplam 5 bin 323 vaka bulunuyor.

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