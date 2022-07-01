İsveç’in Bağdat Büyükelçisi: Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılar kabul edilemez

SORAN (K24)

İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jonas Loven, Kürdistan Bölgesi’ndeki enerji sahalarına yönelik saldırıları kınayarak, saldırılarının terör eylemi olduğunu ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

Soran İdaresini ziyaret eden İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jonas Loven, Soran İdaresi Yöneticisi Helgurd Şeyh Necib’le düzenlediği ortak basın toplantısında, Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarını desteklediklerini kaydederek, terör saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik altyapısını hedef alan saldırılardan endişe duyduklarını belirten Loven, teröristler, milisler ve komşu ülkeler tarafından yapılan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilmediğini ifade etti.

Saldırıların uyarı zili mahiyetinde olduğunu söyleyen Loven, saldırıların Kürdistan Bölgesi ve Irak’a huzursuzluk ve istikrarsızlığa sebep olabileceğini belirtti.

Loven, endişe verici saldırıların tekrarlanmamasını umut ettiklerini bildirdi.

Kısa bir süre önce, Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesindeki Kor Mor enerji sahasına 1 hafta içerisinde 3 defa roket saldırısı gerçekleştirilmişti.

Başbakan Mesrur Barzani yaptığı açıklamada, saldırıların arkasında yasa dışı grupların olduğunu söylemişti.