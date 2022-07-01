Politika

Libya'da eylemciler Temsilciler Meclisi’ni ateşe verdi

Libyalı eylemci gençler ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisini basarak ateşe verdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ortadoğu Tobruk Lİbya eylemci

HABER MEREKZİ

Libya merkezli February televizyon kanalının haberine göre, bir grup eylemci Temsilciler Meclisini basarak ateşe verdi. Yerel medyada parlamentodan dumanlar yükseldiğini gösteren videolar paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, "Gençlik Devrimi" sloganıyla 1 Temmuz’da Libya’nın bütün kentlerinde eylem yapma ve sivil itaatsizlik başlatma çağrısında bulunmuştu. Gençler yasama ve yürütme organlarının lağvedilerek olağanüstü hal ilan edilmesi ve ülkede seçimlerin bir an önce yapılmasını talep ediyor.

Bugün Libya'nın başkenti Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce genç, ülkedeki yasama ve yürütme kurumlarının feshedilmesi talebiyle gösteri başlatmıştı.

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