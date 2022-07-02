Politika

İsveç Dışişleri Bakanı: İsveç’teki Kürdistan toplumunun endişelerini önemiyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti İsveç Temsilcisi Şoreş Kadir Rahim’i kabul etti.
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avrupa Ann Linde İsveç Şoreş Kadir Rahim Kürdistan Bölgesi

STOCKHOLM (K24)

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç’teki Kürdistan toplumunun endişelerini önemsediklerini belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti İsveç Temsilcisi Şoreş Kadir Rahim’i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın durumunun konuşulduğu görüşmede, İsveç Dışişleri Bakanlığı ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti İsveç Temsilciliği arasındaki ilişkiler de ele alındı.

İsveç’teki Kürdistan toplumunun durumunun gündeme geldiği görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin İsveç Temsilcisi, ülkedeki Kürdistan toplumunun, İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili medyada dile getirilen yorumlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ise, hükümetin, İsveç’teki Kürdistan toplumunun endişelerini önemsediğini kaydederek, İsveç hükümetinin Kürt meselesine destek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Linde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve diğer siyasi ilişkilerle Ortadoğu’da demokrasinin ilerlemesine destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

 

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