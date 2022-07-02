Politika

Odessa'ya füze saldırısı: Onlarca ölü ve yaralı var

Rus güçlerince Ukrayna'nın Odessa bölgesine bağlı Sergeevka ilçesinde düzenlenen füze saldırısında 21 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Sergeevka Odessa Ukrayna Rusya Rus güçleri füze saldırısı

HABER MERKEZİ

Rus güçlerince 02.00 sularında düzenlenen füze saldırıları sonucu Sergeevka'da enkaza dönen bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken yıkımın izleri silinmeye çalışılıyor.

Enkaz alanlarındaki çalışmaları yöneten Ukrayna Devlet Acil Hizmeti İdaresi'nin Odessa Şubesi Başkan Yardımcısı Albay Igor Budalenko, Rus kuvvetlerinin fırlattığı iki füzenin art arda Sergeevka'da sivillerin yaşadığı ve birbirine çok yakın yapılara isabet ettiğini ve buradaki altyapıya hasar verdiğini açıkladı.

Füzelerden birinin 9 katlı bir konuta, diğerinin ise konuttan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki tatil tesisine düştüğünü kaydeden Budalenko, "21 ölü var. Bunlardan 16'sı 9 katlı konutta, 5'i ise tatil merkezinde hayatını kaybetti. 5 kişiden biri, 12 yaşındaki çocuk" dedi.

Saldırılar sonucu 38 sivilin yaralandığını ve bölgedeki hastanelere nakledildiğini kaydeden Budalenko, "2 yaralı çocuk Odessa'da çocuk hastanesine götürüldü" diye konuştu.

Budalenko, mevcut bilgilere göre, enkaz altında kalan kimse olmadığını tahmin ettiklerini ancak ihtimallere karşı arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv