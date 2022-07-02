Başkan Barzani, KDP’nin Irak Parlamentosu Fraksiyonuyla bir araya geliyor
ERBİL (K24)
K24’e konuşan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Parlamentosu Fraksiyonu Başkanı Viyan Sabri, fraksiyon olarak bugün Başkan Mesud Barzani’yle bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.
Toplantıda KDP’nin Irak’ın siyasi durumuyla ilgili tutumu ve yeni hükümetin kurulması konularının gündeme gelmesi bekleniyor.
Toplantı, özellikle Sadr Grubu’nun parlamentodan çekilmesiyle siyasi çıkmazın yaşandığı bir dönemde yapılıyor.
Irak’ta genel seçimlerin yapılmasının üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen Şii siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümet halen kurulamadı.