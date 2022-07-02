Ekonomi

JPMorgan: Petrol fiyatları 380 dolara çıkabilir

JPMorgan, ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarına karşı Rusya'nın ham petrol üretiminde kesintileri sürdürmesi halinde petrol fiyatlarının varil başına 380 dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.
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dünya JP Morgan Petrol

HABER MERKEZİ

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan analistlerine göre G7 ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artan petrol fiyatlarından yararlanmaması için karmaşık bir mekanizma geliştiriyor.

Ancak Moskova yönetiminin, sağlam mali pozisyonu göz önüne alındığında, ülkenin ekonomiye aşırı zarar vermeden günlük ham petrol üretimini 5 milyon varil düşürmeyi göze alabileceği değerlendiriliyor.

Bunun, küresel çapta felakete yol açabileceği de belirtiliyor. Analistler, günlük arzda 3 milyon varillik bir kesintinin Londra ham petrol fiyatlarını 190 dolara iteceğini, 5 milyonluk en kötü senaryonun ise 380 dolar anlamına gelebileceğini yazdı.

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