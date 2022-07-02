Politika

Suriye: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

Beşar Esad rejimi, İsrail'in Suriye'nin batısındaki Tartus iline hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
suriye şam Esad rejimi İsrail hava saldırısı

HABER MERKEZİ

Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in yerel saatle 06.30'da Akdeniz’den Lübnan’ın Trablus ilinin batısından Tartus’un güneyindeki Hamidiyye beldesinin çevresindeki tavuk çiftliklerini hedef aldığını öne sürdü.

Haberde, "Saldırıda biri kadın 2 sivil yaralandı" ifadesi kullanıldı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

 

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