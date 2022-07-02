Suriye: İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
HABER MERKEZİ
Esad rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in yerel saatle 06.30'da Akdeniz’den Lübnan’ın Trablus ilinin batısından Tartus’un güneyindeki Hamidiyye beldesinin çevresindeki tavuk çiftliklerini hedef aldığını öne sürdü.
Haberde, "Saldırıda biri kadın 2 sivil yaralandı" ifadesi kullanıldı.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.