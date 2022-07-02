Madımak Katliamı’nda yaşamını yitirenler anılıyor

HABER MERKEZİ

2 Temmuz 1993’te Sivas’taki Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri’ne giden 33 aydının Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu öldürülmesinin üzerinden 29 yıl geçti.

Bu yıl "Sivas’ın ışığı sönmeyecek", "93’ten bugüne Sivas hala yanıyor" temasıyla anmalar gerçekleştiriliyor.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şubesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi önünde toplanan kitle, Madımak Oteli önüne doğru yürüyüşe başladı. Kortejin ön saflarında, ölenlerin fotoğrafları aileleri tarafından taşındı.

Yürüyüşe, katliamda ölenlerin aileleri başta olmak üzere, çok sayıda parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Ayrıca sabah saatlerinde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet, Valilik binasından Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli’ne yürüdü.

Heyet, bina içinde 2 Temmuz 1993'te yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı.

2 Temmuz günü, Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden aydın ve sanatçılardan 33'ü ile iki otel görevlisi otelin yakılması sonucu hayatını kaybetmişti.