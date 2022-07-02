Politika

BM Temsilcisi Kürdistan partileriyle bir araya geliyor

BM Temsilcisi Plasschaert, Kürdistan’daki siyasi partilerin temsilcileriyle bir kez daha görüşecek.
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kürdistan Jeanine Hennis-Plasschaert Kürdistan BM

ERBİL (K24)

Kürdistan’daki siyasi partilerle iki kez toplantı yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert, taraflarla bir kez daha bir araya geliyor. İlk iki toplantıda sağlanamayan anlaşmanın bu toplantıda sağlanması hedefleniyor.

K24’e konuşan Goran Hareketi Seçim Odası Sorumlusu Karzan Gerdi, “Bu hafta orasında, BM Temsilcisi’nin de katılımıyla Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nda taraflar üçüncü kez bir araya gelecek” dedi.

Gerdi, tarafların henüz bir anlaşmaya varamadığını ancak karşılıklı bir anlayış olduğunu söyledi.

Taraflar ilk toplantısını 26 Mayıs’ta Erbil’deki BM Ofisi’nde Plasschaert’la gerçekleştirmişti.

İkinci toplantı ise Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile BM Temsilcisi Plasschaert’ın katılımıyla 9 Haziran’da yapılmıştı.

Toplantının ana gündem maddeleri şunlardı:

1- Seçim tarihi

2- Seçim komisyonunun aktifleştirilmesi

3- Seçim yasasında tek bölge veya çoklu bölge konusunda değişiklik

4- Seçmen kayıt listesinin temizlenmesi

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