Politika

Başkan Barzani: Meşru bir davanın sahibiyiz

Başkan Barzani, “Siyasi değişimler ve denklemler ne olursa olsun, biz meşru bir davanın sahibiyiz” dedi.
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kürdistan Mesud Barzani KDP Irak Parlamentosu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Irak Parlamentosu Fraksiyonu’yla bir araya geldi. Toplantıda Irak’taki siyasi durum ve siyasi süreçteki son gelişmeler ele alındı.

Toplantı sonra yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Barzani, Ekim 2021’de yapılan Irak genel seçimleri sonrası KDP’nin seçim sonuçlarının istikrar, vatandaşlara hizmet ve sorunların çözümüne hizmet etmesi için çok ısrarcı oldu” dediği aktarıldı.

Başkan Barzani’nin ayrıca toplantıda şunları ifade ettiği kaydedildi:

“Siyasi değişimler ve denklemler ne olursa olsun bizler meşru bir davaya sahibiz. Bize göre sorunlar anayasaya bağlılık ve ortalık, uzlaşı ve denge prensipleri gözetilerek çözülmeli. Bu prensipler gelecekteki hükümet ile tüm siyasi gruplar nezdinde kendini göstermeli.

KDP, anlaşmazlık ve krizlerin derinleşmesinden yana değildir. KDP açısından önemli olan, anayasal haklar ile vatandaşların itibarının korunmasıdır.”

Irak Parlamentosu’ndaki KDP temsilcilerinin görev ve çalışmalarında daha iyi olmaları konusunda görüşlerini ifade eden Başkan Barzani, “KDP Fraksiyonu üyeleri kendilerini halk ile seçmenin hizmetkarı ve halkın haklarının savunucusu olarak görmeli, söylemden ziyade eyleme ağırlık vermelidirler” diye konuştu.

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