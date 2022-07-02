Irak güçlerinden operasyon: 5 DAİŞ’li yakalandı

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Irak Güvenlik Medya Ağı, Bağdat ile Diyala arasında yürütülen operasyonda, terör örgütü DAİŞ’ten aranan 5 zanlının yaralandığı belirtildi.

Güvenlik Medya Ağı’ndan yapılan açıklamada, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın hava desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda DAİŞ’ten aranan 5 zanlının yakalandığı bildirildi.

Bağdat ile Diyala arasında yürütülen operasyonda, DAİŞ’e ait 25 silah, 5 kilo TNT patlayıcı ve 6 havan topunun ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda ayrıca, telefon, patlayıcılar ve roketlere de el koyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Irak istihbaratı ve güvenlik güçlerinin, hava desteğiyle operasyona devam ettiği bildirildi.