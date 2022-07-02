Kamışlo’da 14 yaşında bir kız çocuğu kaçırıldı
HABER MERKEZİ
Rojava’daki Özerk Yönetim’e bağlı Devrimci Gençlik Örgütü, Kamışlo'da Xezal Mihemed Mela Mehmûd adında 14 yaşında bir kız çocuğunu kaçırdı.
K24’e konuşan aile 5 gün önce kaçırılan kızlarının zorunlu bir askeri kampa götürüldüğünü belirtti.
Xezal Mihemed Mela Mehmud’un dayısı Şêrzad Iniz, yeğeni okul dönüşünde Devrimci Gençlik Örgütü tarafından kaçırıldığını söyledi.
Şêrzad Iniz, yeğeni Xezal Mihemed Mela Mehmud’un 2008 doğumlu olduğunu belirtti.
Çocuk haklarını koruyan uluslararası kurumlara çağrıda bulunan dayı Iniz, Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) baskı uygulayarak yeğeninin akıbetinin öğrenilmesini istedi.