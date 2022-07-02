Politika

Kamışlo’da 14 yaşında bir kız çocuğu kaçırıldı

Rojava’daki Özerk Yönetim’e bağlı Devrimci Gençlik Örgütü adlı gençlik yapılanmasının Kamışlo’da 14 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan Rojava Kamışlo kız çocuğu gençlik yapılanması

HABER MERKEZİ

Rojava’daki Özerk Yönetim’e bağlı Devrimci Gençlik Örgütü, Kamışlo'da  Xezal Mihemed Mela Mehmûd adında 14 yaşında bir kız çocuğunu kaçırdı.

K24’e konuşan aile 5 gün önce kaçırılan kızlarının zorunlu bir askeri kampa götürüldüğünü belirtti.

Xezal Mihemed Mela Mehmud’un dayısı Şêrzad Iniz, yeğeni okul dönüşünde Devrimci Gençlik Örgütü tarafından kaçırıldığını söyledi.

Şêrzad Iniz, yeğeni Xezal Mihemed Mela Mehmud’un 2008 doğumlu olduğunu belirtti.

Çocuk haklarını koruyan uluslararası kurumlara çağrıda bulunan dayı Iniz, Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) baskı uygulayarak yeğeninin akıbetinin öğrenilmesini istedi.

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