Lübnan Cumhurbaşkanı: Suriyeli sığınmacılar ülke için dayanılmaz bir yük

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Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, 1.5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesinin ilgili sorunların çözümünde Arap ülkelerinin yardımına güvendiğini belirtti. Aun, sığınmacıların ülke açısından 'dayanılmaz bir yük' olduğunu dile getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Beyrut'ta düzenlenen Arap Birliği istişare toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, ülkedeki Suriyeli sığınmacılara işaret etti.

Aun, yaptığı açıklamada, "Durum dayanılmaz hale geldi ve Lübnan, artık ekonomik ve sosyal açıdan bu ağır yükü tek başına taşıyamayacak durumda. Arap kardeşlerin yardım edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Aun, ayrıca Lübnan tarafının sığınmacılardan kaynaklanan mali kayıpları kayıplarının 2011'den bu yana 9.7 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ise, açıklamasında "İstişare toplantısı olumlu ve faydalıydı. Bu özel zamanda, son derece zor ekonomik ve siyasi koşullar altında olan Lübnan'daki varlığımız, tüm Arap halklarından bir tür mesajdı" dedi.

Ebu Gayt, "Suriyeli sığınmacıların anavatanlarına dönüşlerine gelince, savaşın Suriye'nin ekonomik altyapısına verdiği yaklaşık 500 milyar dolarlık zarar göz önüne alındığında bunun için gerekli koşulların yaratılması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Genel Sekreter, bunun gerçekleşmesi için uluslararası toplumun ortak bir irade göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.