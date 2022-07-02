Mısır gazetesi: Başkan Barzani kelimenin tam anlamıyla tarihi bir lider

ERBİL (K24)

Gazeteci Dina Diyab tarafından gerçekleştirilen röportajda Başkan Mesud Barzani’nin Kürt milletinin lideri olduğu ve tarihi mirasın taşıyıcısı olduğu vurgulandı.

Gazetede Başkan Barzani’yle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Kelimenin tam anlamıyla tarihi bir lider… Ülkesinin dertlerini omzunda taşıdı, ruhunu milletinin geleceğinin emrine verdi. Sıkıntı ve kargaşadan yılmadı, silahını elinde bulundurdu. Halkı adına mücadele etti. Siyasi ve mücadeleci konumları arasında, vatanının haklarını talep ederek dünyayı doğudan batıya dolaştı. Halkının tarihini belgelemekten bir an bile çekinmeyip, zorunlu bir hak olarak gördüğü vatan görevini yerine getirmeyi hayatının anlarından çıkarmadı.

O Başkan Mesud Barzani’dir. Kürt ulusunun lideri, iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin lideri, halk övderi ve ümitlerin lideri, Kürdistan halkının sembolü…

O, Kürt toplumunun geleneksel ve aşiret değerlerinin yanı sıra ailesinin Kürdistan'daki dini konumunu ve Kürtlerin hakları için uzun bir mücadele tarihini temsil ediyor.”

Gazetede, “Barzani, Kürtlerin tarihini gerçek ve hayali karıştırıp sahte olaylarla belgeleyen oryantalistleri çalışmalarını görünce, silah taşımaktan daha az önemli olmayan görevini yapmaya ve 13 yaşında Peşmergeler arasında başladığı mücadele görevini yerine getirmeye karar verdi. Sonuncusu Arapça yayınlanan "Tarihe Not" kitabı olan halkının mücadelesini birkaç kitapta belgeledi. Kitapta, gerçek olayları dönemin tanığı olarak izlemiş, ülkesinin tarihini göstermek için nadir bulunan resim, belge ve haritalarla karıştırmış” ifadelerine yer verildi.

Başkan Barzani’nin Tarihe Not kitabına DAİŞ üzerine araştırma yaparken rastladığını kaydeden Diyab, kitaptan etkilendiğini ve kitap hakkında yazılar kaleme aldığını belirtti.

Yenilenecek…