Peşmerge’den Irak ordusuna engel

ÇEMÇEMAL (K24)

Kadir Kerem’deki Peşmerge güçlerinin komutanı Muhammed Çewri, Irak ordusuna bağlı bir grup askerin Kadir Kerem – Tuzhurmatu yoluna geldiğini ve Peşmerge güçlerine yakın bir noktaya kontrol noktası kurmak istediklerini belirtti.

Peşmerge’nin buna izin vermediğini kaydeden Çewri, Irak güçlerine, söz konusu noktaya niçin geldiklerini sorduklarını ifade etti.

Irak güçlerinin, kontrol noktası kurmak için söz konusu yola geldiklerini kaydeden Çewri, Peşmerge’ye yakın alanda kontrol noktası kuramayacaklarının kendilerine iletildiğini ve Irak güçlerinin bölgeden ayrıldığını bildirdi.

Geçtiğimi günlerde, aynı bölgedeki Kor Mor enerji sahasına roketli saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların yasa dışı güçler tarafından yapıldığı bildirilmişti.