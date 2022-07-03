Yaşam

Erzurum'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Erzurum'da refüje çarpan otomobil karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan erzurum kaza otomobil

HABER MERKEZİ

Erzurum-Çat kara yolu Beyaz Evler Kavşağı'nda, Abdulbari Ö. idaresindeki otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeritten gelen Cihat K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan Sudenaz Ö., Ali U., Zeynep K., Ömer Faruk K., Pınar K., Hamza Kerem K. ve Nazlı Hilal K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi.

Öte yandan, refüje çarpan araç sürücüsünü sıkıştırarak kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobil sürücüsü Mustafa Kadir T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv