Yaşam

Süleymaniye'de çıkan yangında 500 ağaç kül oldu

Süleymaniye’nin Erbet ilçesi sınırlarındaki Bestansor köyünde çıkan yangında 500 ağacın kül olduğu bildirildi.
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kürdistan Süleymaniye yangın ağaç

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Orman ve Çevre Polisi’nden yapılan açıklamada, Bestansor köyünde orman yangını çıktığı ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye giderek yangına müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangında yaklaşık 500 kavak ve çınar ağacının yandığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Süleymaniye sınırlarında bir hafta içinde ikinci kez yangın çıktı. 27 Haziran'da Kani Sard köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm bağ ve bahçe yanmıştı.

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