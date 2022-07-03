Süleymaniye'de çıkan yangında 500 ağaç kül oldu

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Orman ve Çevre Polisi’nden yapılan açıklamada, Bestansor köyünde orman yangını çıktığı ihbarı üzerine ekiplerin bölgeye giderek yangına müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangında yaklaşık 500 kavak ve çınar ağacının yandığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Süleymaniye sınırlarında bir hafta içinde ikinci kez yangın çıktı. 27 Haziran'da Kani Sard köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 6 dönüm bağ ve bahçe yanmıştı.