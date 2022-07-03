Afrin’de 4 sivil kaçırıldı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Feyleq El-Şam isimli silahlı grubun, 27 Haziran’da Şerewa’ya bağlı Basufan köyüne baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırdığını, daha sonra Cuma Omer Osman isimli sivil hariç diğerlerini serbest bıraktığını açıkladı.

Aynı grubun, 29 Haziran’da da Sido Reşad Eli ve Mesud İzedin, Birimo isimli sivilleri de Şadere köyünden kaçırdığı öğrenildi.

Açıklamada ayrıca, 26 Haziran’da Raco beldesinde Mislim Mihemed Elo isimli sivilin, Askeri Polis isim grup tarafından kaçırıldığı ve akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Söz konusu kişilerin Özerk Yönetim veya YPG’yle ilişkili oldukları suçlamasıyla kaçırıldığı belirtiliyor.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, silahlı bir grubun Kimare köyünde ise bin küçükbaş hayvana el koyduğunu, hayvan sahiplerinin de protestoda bulunduğunu aktardı. Silahlı grubun, hayvanların sahiplerine teslim edilmesine karşılık 400 dolar istediği ifade edildi.