Politika

Rusya’nın sınır kentinde patlamalar

Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Belgorod şehrinde patlamalar yaşandı.
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dünya Rusya Ukranya Patlama

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında bulunan Belgorod bölgesinin Valisi Vyacheslav Gladkov, kentte bu sabah meydana gelen patlamalarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gladkov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu patlamalarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin yaralandığını belirterek, “Yaralılardan 2’si hastanede tedavi görüyor. Biri 10 yaşında çocuk” dedi.

Vali “Şu anda olayın koşullarını belirlemeye çalışıyoruz” diyerek, sabah erken saatlerde meydana gelen patlamalarda 11 apartman ve 39 evin hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’da işgale başlamasının ardından, Kiev’i defalarca Rus topraklarında, özellikle Belgorod bölgesinde saldırılar düzenlemekle suçladı.

Gladkov, Nisan ayı başlarında Ukrayna’yı iki helikopter kullanarak şehirdeki bir yakıt deposuna saldırmakla suçlamıştı.

Öte yandan, şu anda Ukrayna tarafından kontrol edilen bir bölgede bulunan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov, Ukrayna kuvvetlerinin, Rus işgali altındaki Melitopol şehrinde bulunan bir Rus üssünü 30’dan fazla top mermisiyle vurduğunu duyurdu.

Rusya merkezli RIA haber ajansı, Ukrayna’nın şehirdeki Aviamistechko bölgesini hedef aldığını bildirdi, ancak vurulan yeri belirtmedi.

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