Politika

Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde, 3 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
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kürdistan Bitlis Valiliği Sokağa çıkma yasağı Tatvan

HABER MERKEZİ

Tatvan’ın Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ile bağlı mezralarında PKK mensuplarının bulunduğu gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik, bugünden itibaren söz konusu olan bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu:

"Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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