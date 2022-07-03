Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı

HABER MERKEZİ

Tatvan’ın Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ile bağlı mezralarında PKK mensuplarının bulunduğu gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik, bugünden itibaren söz konusu olan bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu:

"Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."