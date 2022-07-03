Politika

Başbakan ile Koalisyon komutanından terörle mücadele vurgusu

Başbakan ile Uluslararası Koalisyonun Irak ve Suriye Güçleri Genel Komutan Yardımcısı, terörle mücadelede Peşmerge ile Irak ordusunun işbirliğinin önemine dikkat çekti.
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kürdistan Mesrur Barzani Uluslararası Koalisyon Karl Harris

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Uluslararası Koalisyonun Irak ve Suriye Güçleri Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Karl Harris’i kabul etti.

Görüşmede Irak ve Suriye’nin durumu ile terörle mücadeledeki son gelişmeler ele alınırken, Peşmerge ile Irak ordusu arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin terörle mücadele ve Irak’ın istikrarı açısından önemli olduğu vurgulandı.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ne desteğinin sürdürülmesi de görüşmede değerlendirildi.

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