Başbakan ile Koalisyon komutanından terörle mücadele vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, Uluslararası Koalisyonun Irak ve Suriye Güçleri Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Karl Harris’i kabul etti.

Görüşmede Irak ve Suriye’nin durumu ile terörle mücadeledeki son gelişmeler ele alınırken, Peşmerge ile Irak ordusu arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin terörle mücadele ve Irak’ın istikrarı açısından önemli olduğu vurgulandı.

Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar ve Uluslararası Koalisyon’un Peşmerge Güçleri’ne desteğinin sürdürülmesi de görüşmede değerlendirildi.