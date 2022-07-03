HDP kongrede mesaj verdi: Çağrımıza karşılık alamazsak seçime kendi adayımızla gireriz

ANKARA (K24)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5’inci Olağan Kongresi Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.

Kongrede konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kimsenin önünde diz çökmedik. Kimseye biat etmedik bundan sonra da kimseye diz çökmeyeceğimize, biat etmeyeceğimize sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Sevgili halkımız. Bugün güneş bir başka güzel doğdu. Karanlığa inat yarattığınız bu coşkuyla bugün burada bir tarih yazdınız. Herkes bu salondaki büyük değişim iradesine iyi baksın. Geleceği kuracak güç bu salondadır. Bu ses halkların gümbür gümbür geliyorum diyen değişim sesidir” dedi.

Konuşmasında “Kürt karşıtı politikanızla kazanımları ortadan kaldıramayacaksınız” diyen Buldan, “Her yere sesimizi ve sözümüzü ulaştıracağız. Ayrımcılığa ve haksızlığa uğrayan herkesi HDP’de buluşturacağız. Büyüyen demokrasi ittifakımız ve Kürdistani partilerle olan ittifakımız umudu büyütmektedir. Bu final dönemini halklarımızın demokratik zaferine bir mutlaka yetiştireceğiz. Kürt sorunu hakikat olarak bu ülkenin önünde durmaktadır. Bir yüzyıl daha aynı acılarla böyle devam etmeyecektir. Kürt karşıtı dış politikanızla Kürt sorunu gerçeğini ve Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldıramayacaksınız. Çözüm HDP’dir, çözüm biziz, çözüm sizlersiniz” şeklinde konuştu.

SANCAR’DAN HÜKÜMETE VE MUHALEFETE UYARI

Buldan’dan sonra kongrede değerlendirmelerde bulunan diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar, “Seçimler yaklaştıkça kısır siyasi hesaplar yaparak bazı senaryolar devreye sokarak Kürt sorununu araçsallaştırmak istiyorlar. İmralı’ya uygulanan mutlak tecritle ilgili tartışmaların bu çerçevede değerlendiriyoruz” dedi.

Hem iktidara hem de muhalefete yönelik şu mesaj veren Sancar, şunları söyledi:

“Hükümeti buradan apaçık uyarıyoruz. Tecrit üzerinden oyun oynamayın, böyle hassas bir meseleyi iktidar hedeflerinize alet etmeyin. İmralı adına söz kurmayın, halkı yanıltarak afaki gündemler yaratmayın. Öcalan’ın ne düşündüğünü kamuoyunun öğrenmesini sağlayacak imkanları sağlayın.

Muhalefete de sesleniyoruz. Tecrit iktidarın tekeline ve manipülesine bırakılmayacak kadar önemlidir. Barış konusunda katkı sağlayacağı kanıtlanmış bir aktörün şimdi de bu rolünü oynamasını sağlayacak şartların yaratılmasını muhalefetin de demokrasi güçlerinin de talep etmesi gerekiyor. Tecrit bu ülkede barışa katkı sağlamaz, çözümsüzlük politikalarının sürmesine yarar. Kürt sorununu seçim dönemlerinde hatırlanacak ve araçsallaştırılacak mesele değildir. Kim bunu siyasi çıkarı için kullanmak isterse büyük yanılır. Her kim bir iki oy için milliyetçilik yarışına girerse büyük kaybeder."

'KENDİ ADAYIMIZLA GİRME SEÇENEĞİNİ ÖNÜMÜZE KOYARIZ'

Sancar, seçimlere yönelik açıklama yapan Sancar, “Hedefimiz halkların, ezilenlerin, dışlananların ortak iradesini parlamentoda en güçlü şekilde temsil etmek. Bu hedefte en ufak bir tereddüdümüz yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de konuşan Sancar, “Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumumuz nettir. Kamuoyu önünde şeffaf görüşmeler yapılması halinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık alamazsak, seçimlere kendi adayımızla girme seçeneğini de çok ciddi önümüze koyarız. Hedefimiz de en az ikinci tura çıkmaktır” diye konuştu.

PERVİN BULDAN VE MİTHAT SANCAR YENİDEN EŞ BAŞKAN SEÇİLDİ

Seçimlerde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar 796 delegenin oyuyla yeniden eş başkan olarak seçildi.

HDP'nin danışma kurulu şöyle belirlendi:

Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Hasan Cemal, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Rıza Türmen, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.

Divan üyeliğine de Saruhan Oluç, Dilan Dirayet Taşdemir, Dersim Dağ, Serpil Kemalbay seçildi.