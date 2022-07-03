20 bin öğretmen atanacak: Kürtçeye 3 kontenjan

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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin detayları Kanal 7 televizyonunun canlı yayınında paylaştı.

Bakan Özer, "En fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'deki öğretmen atamasına ilişkin, "Okul öncesi, mesleki eğitim, matematik, özel eğitim ile diğer branşlara önem veriyoruz. 99 alanda öğretmen alımı yapacağız. Öğretmen alımında en büyük ağırlığı okul öncesine vereceğiz. Okul öncesi eğitimde seferberlik başlattık. 7 bin 503 okul öncesi, 2 bin 223 sınıf, 1250 özel eğitim öğretmeni, 1218 din kültürü ve ahlak bilgisi, 1004 adet de ilköğretim matematik öğretmeni alacağız. İlk 5 bu şekilde" dedi.

MEB’in sitesinde yer alan duyuruda, kontenjan tablosunda Kürtçenin Kurmanci lehçesine 2, Zazaki lehçesine ise 1 kontenjan ayrıldığı görüldü.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 1 Eylül’de ilan edilecek.

Bu yıl, seçmeli Kürtçe dersleri için sivil toplum kuruluşları hem şehirlerde hem de sosyal medyada yoğun bir kampanya yürütmüştü.

SEÇMELİ KÜRTÇE DERSLERİNİ KAÇ KİŞİ SEÇTİ?

Şubat ayında Milli Eğitim Bakanı Özer’in milletvekillerinin, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Kürtçe seçmeli derslerini tercih eden öğrenci sayılarıyla ilgili soru önergelerine verdiği cevapların birbirinden farklı olduğu ortaya çıkmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, ortaokullarda okutulan Kürtçe seçmeli derslerini seçen öğrenci sayısını sormuş, Bakan Özer 20 bin 265 kişinin söz konusu dersleri seçtiği cevabını vermişti.

HDP Van Milletvekilli Murat Sarısaç da Bakan Özer’in yanıtlaması için bir soru önergesi vermiş, önergeye 10 Şubat’ta verilen yanıtta ise 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 16 bin 842 öğrencinin seçmeli ders olarak Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerini seçtiği belirtilmişti.