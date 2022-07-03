İsveç Başbakanı: İsveç vatandaşı Kürtler asla iade edilmeyecek

ERBİL (K24)

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında son dönemlerde gündemde olan Türkiye’nin talep ettiği iadelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürt toplumunda şu anda çok fazla endişe olduğunu biliyorum” diyen Magdalena Andersson, İsveç’in, ülke vatandaşı olan Kürtler ve vatandaş olmayanlarla ilgili tutumunu şöyle açıkladı:

“İsveç vatandaşlarını asla Türkiye'ye iade etmeyeceğiz, çünkü bazılarının İsveç vatandaşı olduğunu ve çok endişeli olduklarını biliyorum ve elbette asla iade edilmeyecekler. Diğerleriyle ilgili olarak, İsveç yasalarına ve uluslararası hukuka uygun olarak iadeleri ele alacağız.”

İsveç Başbakanı, şunları kaydetti:

“Türkiye de dahil olmak üzere, birinin iadesini talep eden herhangi bir ülkeye İsveç’in hukukuna ve uluslararası hukuka uygun olarak cevap verecek bağımsız bir otoritesi vardır.”

Salı günü Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalanmıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin bitmesinin ardından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlediği basın toplantısında "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı buna göre atacağız. İsveç'in verilmiş olan sözü şudur, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi" ifadelerini kullanmıştı.