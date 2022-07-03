İstenmeyen kişi ilan edilen 70 Rus diplomat Bulgaristan’dan ayrıldı

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Bulgaristan'da Rusya Federasyonu’nun Sofya Büyükelçiliğinde görevli 70 diplomat istenmeyen kişi ilan edilmişti. Diplomatlar aile üyeleriyle birlikte 2 uçakla Moskova’ya gitti.

Rusya’dan özel olarak gönderilen iki uçağa, 70 diplomatın ve ailelerinin bindiği öğrenildi.

Bulgaristan’da istifa eden Başbakan Kiril Petkov , sınırdışı edilen Rus diplomatların ülkede casuslukla uğraştıklarını belirtirken, Dışişleri Bakanlığı istenmeyen kişilerin ilanını, iki ülkenin karşılıklı diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısındaki orantısızlıkla ifade etti.

Bulgaristan’a eleştirel tavır sergileyen Rusya’nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova da ikili ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini söyledi.

“Rusya hükümeti, bu eyleme karşılıklı, mümkünse asimetrik yanıt verecek” diyen Eleonora Mitrofanova, “Maalesef Bulgaristan hükümeti, Bulgar halkı kavgaya sürüklemeye çalışıyor ancak bu emelinde başarılı olmayacak” ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, yapığı açıklamada, "Bulgaristan’a saygısız davranan Mitrofanova derhal değiştirilmeli" dedi. Büyükelçi Mitrofanova’nın tavırlarını "kabul edilemez" olarak tanımladı.

Zakov, şunları kaydetti:

“Diplomasi yürütme tarzı böyle olamaz. Eminim ki Rusya’nın diplomatik servisinde ülkesini daha başarılı temsil edebilecek profesyoneller vardır. Devletinin politikası ne olursa olsun her bir diplomat, kabul eden ülkeye saygılı davranmalı. Daha önce, Mitrofanova’nın istenmeyen kişi ilan edilmesine vesile olabilecek birçok olay yaşanmıştı.”

Kiril Petkov hükümetinin kalabalık Rus diplomatlar grubunun sınırdışı edilmesine ilişkin kararına, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’dan destek gelmişti.