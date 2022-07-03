Politika

Scholz: Ukrayna’ya verilen güvenlik garantileri NATO üyeleri ile aynı olmayacak

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerinin NATO üyelerine verilenlerden farklı olacağını söyledi.
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz
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HABER MERKEZİ

Alman kamu yayıncısı ARD'ye konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin savaş sonrasında Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerini müttefikleriyle görüştüğünü, ancak bunların NATO üyelerine verilenlerden farklı olacağını belirtti.

Olaf Scholz, "Verebileceğimiz güvenlik garantilerini yakın dostlarımızla tartışıyoruz. Bu devam eden bir süreç. Bir ülkenin NATO üyesi olmasıyla değişeceği açıktır" dedi.

Aralık ayında göreve gelen Scholz, Ukrayna krizinde "liderlik gösterememekle" ve krizin körüklediği yüksek enflasyonla mücadele eden halkla "empati kuramamakla" eleştiriliyor.

Bu eleştirilere karşın Şansölye "Her hafta bir söz veren ama sonra bunların yüzde 90'ını tutmayan politikacılardan biri olmak istemiyorum" diyerek yanıt veriyor. 

Bu tür zor zamanları "sürekli bir şeyler söyleyen insanların değil, temel kararların alındığından emin olan insanların zamanıdır" diyerek tanımlıyor. 

“GELECEK YIL EN ZORLUSU OLACAK”

Scholz, yükselen enerji enflasyonunun etkisi konusunda "çok endişeli" olduğunu, ancak hükümetin yeni bir yardım planından önce milyarlarca euroya mal olan son yardım paketinin etkisini değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek yılın "en zor geçecek dönem" olacağının da altını çizen Şansölye, bu yılki hesaplamalara göre, alt ve orta gelirli haneler için fiyat artışlarının yaklaşık yüzde 90'ını kararlaştırılan önlemlerin telafi edeceğini de sözlerine ekledi. 

Sorunlara "aşırı ihtiyatlı" yaklaştığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Scholz, "Hükümet asgari ücrete rekor zam yaptı ve savunma politikasında kökten değişikliklere gitti. Yıllardır süre gelen çatışma bölgelerine silah göndermeme politikası sonlandırıldı ve orduyu yenilemek için 100 milyar euroluk bir fon oluşturuldu" dedi.

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