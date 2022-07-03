6'lı masa liderlerinden açıklama

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6'lı masa bugün beşinci kez toplandı.

Saat 14'te başlayan toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliği yaptı. Akşener, konuklarını İYİ Parti Genel Merkezi'nin kapısında karşıladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı adayının ismini konuşmadan yetkilerini tartışan liderler, bu toplantıda Cumhurbaşkanı’nın geçiş süreci sonrasındaki yetkilerini görüştü. Bu kapsamda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişte Anayasa’nın değişecek maddeleri ele alındı.

Bundan önceki 4 toplantıda olduğu gibi, beşinci toplantının ardından da liderlerin imzasını taşıyan ortak bir yazılı açıklama yapıldı.

LİDERLERDEN ORTAK AÇIKLAMA

Yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemize ve milletimize ağır ekonomik, sosyal ve psikolojik bedeller ödeten Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin açtığı yaraları sarabilmek, hukukun üstünlüğünü ve siyasi ahlakı yeniden tesis edebilmek için büyük bir kararlılıkla başlattığımız işbirliği sürecinin beşinci toplantısını bugün İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

İktidarın milletimizi kutuplaştırarak birbirine hasım ilan eden bu kutuplaşma üzerinden çıkar düzenini sürdürmeyi amaçlayan kirli siyasetinin karşısında huzurun hâkim olduğu “Yarının Türkiyesi’ni” inşa etmeye kararlıyız.

Bugünkü toplantımızda, işbirliğimizin geldiği aşamayı, milletimizin gündemindeki sıkıntıları ve o sıkıntıları çözmek üzere atılacak yeni adımları ele aldık.

Altı siyasi partinin Genel Başkanları olarak, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakatımız” ile “Temel İlkeler ve Hedefler” metnimizi daha önce milletimizle paylaşmıştık. Ayrıca, görevlendirdiğimiz Seçim Güvenliği ve Kurumsal Reformlar Komisyonlarının çalışmaları da kamuoyunun takdirine sunulmuştur.

Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.”