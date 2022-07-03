İngiliz Başkonsolos: Erbil ile Bağdat’ın sorunları diyalog yoluyla çözülmeli

ERBİL (K24)

K24’e konuşan İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların karmaşık olduğunu belirten David Hunt, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

“Sorunları çözmek için Erbil ve Bağdat ile sürekli temas halindeyiz” diyen Hunt, “Ancak nihayetinde sorunları halkın yararına çözmek her iki hükümetin sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.

Sorunlara bir çözüm bulunabileceğini belirten İngiliz Başkonsolos, şunları kaydetti:

“Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlara bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum. Kürdistan Bölgesi ve Irak halkının sorunları çözmesi çok önemlidir ve sorunları çözümü için Erbil ve Bağdat ile sürekli temas halindeyiz ancak sonuçta sorunları halkın yararına çözmek hem Kürdistan Bölgesi hem de Irak'ın sorumluluğundadır.”