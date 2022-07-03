Danimarka’da AVM’ye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Danimarka’nın başkenti Kopenhag'daki bir AVM’de silahlı düzenlendiği bildirili.

Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonucu birden fazla kişinin yaralandığı ve olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracının yönlendirildiği ifade edildi.

Alışveriş merkezinde bulunanlardan polis gelene kadar yerinden ayrılmaması istendi.

Saldırının ardından basın toplantısı düzenleyen Emniyet Müdürü Soren Thomassen, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, net bir sayı vermedi.

Danim Saldırıyla bağlantılı 22 yaşındaki Danimarkalı bir erkeğin gözaltına alındığını aktaran Thomassen, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini fakat “terörizmi” dışlamadıklarını aktardı. Thomassen, başka saldırganlara dair bir iz olmadığını ifade etti. arka basını, olay yerinde 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.