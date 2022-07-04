Göçmenleri taşıyan araca ateş açılmasıyla ilgili Van Valiliği’nden açıklama

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Dün akşam Van’ın Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nden Afgan mültecileri taşıyan minibüse korucu ve askerlerin ateş açması sonucu 4 yaşındaki 1 çocuk ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aracın lastiklerine ateş açıldığını, seken kurşunlar nedeniyle bir çocuğun öldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“03.07. 2022 saat 16.00 sıralarında Saray İlçesi Koçbaşı-Turan Mahalleleri istikametinden Karahisar Mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir. Şoförünün ‘dur’ ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla, aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur.

Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir. Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.”