ENAG: Haziran ayında enflasyon yıllık yüzde 175,5'e yükseldi

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ENAG'a göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) alt grupları gösterge olarak alındığında en düşük aylık artış yüzde 0,8 ile sağlık en fazla yükseliş ise yüzde 16,51 ile konut kaleminde gerçekleşti.

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran’da aylık yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,62 olarak gerçekleşti.

Bu, enflasyonun yüzde 80,4 olduğu 1998'den bu yana görülen en yüksek oran.

Citigroup tarafından yapılan bir analize göre enflasyon Kasım ayına kadar yıllık yüzde 80 seviyelerinde takip edecek. Yıl sonunda baz etkisiyle yüzde 65'lere gerileyecek.