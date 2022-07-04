Ekonomi

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 78,62

TÜİK verilerine göre enflasyon Haziran’da aylık yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,62 olarak gerçekleşti.
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türkiye TÜİK Enflasyon

HABER MEKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran’da aylık yüzde 4,95 olurken, yıllık bazda ise yüzde 78,62 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,18 ile giyim ve ayakkabı, %1,97 ile sağlık ve %2,02 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %10,59 ile ulaştırma, %8,34 ile konut, %5,42 ile lokanta ve oteller oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) Haziran ayı enflasyonunu yıllık yüzde 175,55 olarak açıklarken, aylık bazda ise enflasyon yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

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