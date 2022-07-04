Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya muhtıraya uymazlarsa NATO'ya almayacağız

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu, “İki ülke NATO'ya üye olmaya karar verdikten sonra NATO Dışişleri Bakanları Berlin Gayriresmi Toplantısı'nda gündeme geldi. Biz, neden üyeliklerine karşı çıktığımızı güzelce anlattık” ifadelerini kullandı.

“Biz sözlü olarak bunları dile getirirken yazılı olarak da endişelerimizi ilettik. Onlardan cevap geldi, biz bu cevaptan tatmin olmadık. NATO Sekreterliği devreye girdi. Bir taslak hazırlandı. Biz bunu da yeterli görmedik ve kendi hazırladığımız taslağı NATO'ya gönderdik” diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“NATO zirvesinden iki gün önce bu iki ülke birçok talebimizi kabul etti fakat bizim için önemli olan birkaç maddede görüş ayrılığı devam etti. Bunlardan bir tanesi PKK/PYD/YPG ve FETÖ'nün metinde olması, ikincisi Türkiye'ye dönük savunma sanayii ambargoların kaldırılması.

NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizi belirtti. En nihayetinde bu ülkeler de taleplerimizi kabul ettiler. Metne terör ve ambargo konuları girince imzaladık.”

PKK’nin NATO ve Avrupa Birliği'nin de terör listesinde olduğu belirten Çavuşoğlu, “YPG/PYD olarak terör listesinde henüz yok. Biz terör örgütü olarak kabul ediyoruz. FETÖ için de aynı şey geçerli. Biz FETÖ'yü de terör örgütü olarak ilan ettik. İlk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldı. Üçlü bir mutabakat olsa da zirve bildirisinde de mutabakat zaptı memnuniyetle karşılandığı için referans belgesi haline geldi” dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“PKK'nın eleman devşirmesini engelleyecekler. Burada asıl bağlayıcı olan şu: Biz bu taahhütlerin yazılı olmasını ve imzalanmasını istedik. Bu süreç bir başlangıçtır. Katılım protokolünün imzalanması için bir davettir. Esas bundan sonraki süreç önemlidir. Meclis'ten onaylanmadan bu iki ülke NATO'ya üye olamayacak. Bu taahhütlerini yerine getirirlerse mutabakat katılım protokolü Meclis'e gönderilir. Taahhütlerini yerine getirirlerse Meclis bunu onaylar. Esas veto kartı şimdi var. Belgeye uymak zorundalar yoksa NATO'ya almayacağız.”