Politika

Ukrayna: NATO’nun tutumu yakın gelecekte değişmeyecek

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO’nun Ukrayna’nın üyeliği konusundaki tutumunu yakın gelecekte değiştirmeyeceğini söyledi.
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
dünya Dimitro Kuleba NATO Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalı bir haber sitesine yaptığı açıklamada, şu anda NATO’nun ülkesinin üyeliğine ilişkin politikasını değiştirmesi için herhangi bir ön koşul görmediğini belirtti.

Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda olmaya devam edeceğini kaydeden Kuleba, “Ama kısa vadede NATO’nun Avrupa Birliği (AB) gibi tutumunu değiştirme ve Ukrayna’nın ittifaka girmesini sağlamak için somut şeyler yapmaya başlama potansiyelini görmüyorum” diye konuştu.

Kuleba, NATO tarafından Ukrayna konusunda gayriresmi karar alındığına işaret ederek “Rusya’nın NATO ile savaş halinde olduğu argümanını kullanmaması için ittifak bir birlik olarak ikincil roller oynayacak. Şimdi yardım paketlerini yeniden biçimlendirdiler, orada bir şeyler olacak ama stratejik olarak NATO’nun Ukrayna’yı desteklemekte ön planda olmayacağına karar verildi” ifadelerini kullandı.

Kuleba, NATO üyesi olarak ABD’den gelen yardım ile NATO’dan gelen yardım arasında çok güçlü bir ayrım yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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