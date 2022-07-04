Gözlemevi: Türkiye Halep kırsalına askeri güç sevk etti

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türk ordusuna ait bir askeri konvoyun Al-Rai Sınır Kapısı’ndan Minbic yakınlarındaki Halep'in kuzeydoğu kırsalına geçtiğini duyurdu.

Gözlemevi, ağır vasıtalar, zırhlı araçlar ve askeri ekipmanlardan oluşan konvoyun, Halep'in kuzeydoğu kırsalında Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Minbic Askeri Meclisi'ne karşı Türk ordusunun mevzilerinde konuşlandığını aktardı.

SOHR ayrıca, Türk ordusunun Afrin, Azez ve Til Rıfat arasındaki Deir Cemal, Kefr, Til Rifat, Soxaneke, Benê, Kefer Anton ve Maranaz köylerini top atışları ve roketlerle bombaladığını bildirdi.

Gözlemevi ayrıca, Minbic'in kuzey kırsalındaki Arap Hasan köyü yakınlarında Türk ordusunun bombardımanı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Suriye rejiminin de büyük bir askeri gücü Halep'in doğu kırsalı ve Minbic ile Ayn İsa'ya gönderdiği kaydedildi.

On araçtan oluşan konvoyun, Minbic kırsalındaki El-Erima köyü sınırına ulaştığı ve Türkiye destekli silahlı grupların bulunduğu noktalara yakın konuşlandığı kaydedildi.

Gelişmeler, Türkiye'nin Til Rıfat ve Minbic'de askeri operasyon başlatacağı açıklamalarının ile 2 Temmuz'da Türkiye'ye bağlı silahlı grupların Afrin ve Azez'den Til Rıfat'a hareket etmesinden sonra yaşandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Rojava’ya yönelik yeni askeri operasyon başlatacaklarını açıklamıştı.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi de, Suriye hükümetine ülke sınırlarını Türkiye'den gelebilecek tehditlere karşı korumaya çağırmıştı.