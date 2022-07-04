Rusya: Ukrayna'da 230 uçak, 706 roketatar yok edildi

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Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna arasında 4 aydan fazla süredir devam eden savaşta, Rus ordusunun eylemlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun tüm yönlerde "önemli ölçüde" kayıplar yaşadığını ileri süren Konaşenkov, Kharkiv kentinde yaklaşık 200 Ukrayna askeri ile 19 teçhizatı içeren birliklerin konuşlandığı geçici merkezin yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu belirtti.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna güçlerine ait 7 yönetim merkezi, 2 mühimmat deposu ile "Grad" çok namlulu roketatar bataryasının imha edildiğini, son 24 saatte "Su-25" tipi savaş uçağı ile 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydetti.

Ukrayna güçlerine ait 11 "Uragan" çok namlulu roketatarın ele geçirildiğini aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 230 uçak, 134 helikopter, 1448 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 904 tank ve zırhlı araç, 706 çok namlulu roketatar, 3 bin 84 obüs ve havan topu ile 4 bin 2 özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.