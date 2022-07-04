İran uçağının Erbil’e inişine izin verilmedi

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Ahmed Hoşyar, bugün Doğu Kürdistan’ın Urmiye kentinden Erbil’e ilk kez uçuş gerçekleştirmesi planlanan İran Havayolları’nda ait bir uçağın, yasal prosedürlerin yerine getirilmemesi nedeniyle iniş izni alamadığını söyledi.

Ahmed Hoşyar, yasal bir prosedür olarak uçak, yolcular ve taşıdığı yükle ilgili İranlı Ata Havayolları’ndan 4 kez bilgi istediklerini ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Hoşyar, kendilerine gerekli bilgilerin verilmemesi nedeniyle söz konusu uçağın Erbil’e inişine izin verilmediğini kaydetti.