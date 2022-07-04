Ukrayna Rus ordusunun yeni hedefini açıkladı

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın günlük açıklamasında, “Ruslar, Slovyansk yönünde Bohorodishin, Dolina ve Mazanivka köylerini ele geçirmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

Bahsi geçen üç köy, Slovyansk'ın kuzeydoğusunda ve Seversky Donets Nehri'nin güney tarafında kalıyor.

Slovyansk Belediye Başkanı Vadim Lyakh, Rus ordusunun saldırısına uğrayan Slovyansk kentine roketatarlarla yapılan bombardımanların çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Lyakh bir videoda, “Slovyansk'ın roketatarlarla bombalanması, uzun zamandır en şiddetli olanı. 15 noktada yangın çıktı, çok sayıda ölü ve yaralı var” ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk’ı ele geçirdiklerini duyurmuştu. Şoygu, ayrıca son haftalarda çatışmalara sahne olan Luhansk’ın tamamının kontrol altına alındığını bildirmişti.

Bakanlık, Şergey Şoygu’nun, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Luhansk’ın kontrol altına alındığına dair bilgi verdiğini açıklamıştı.