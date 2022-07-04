Ekonomi

Kürdistan Bölgesi’nden 100 yatırımcı B2B forumuna katılıyor

Kürdistan Bölgesi’nden 100 yatırımcı Business-to-Business forumuna katılıyor
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran’ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri
İran’ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri
kürdistan Mehdi Şuşteri İran Süleymaniye B2B Business-to-Business

SÜLEYMANİYE (K24)

İran’ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, IT, sağlık ve tarım alanında 30 İran şirketinin Business-to-Business (B2B) forumuna katıldığını belirtti.

K24’e konuşan İran’ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, foruma Kürdistan Bölgesi’nden 100 yatırımcının katıldığını kaydederek, forumun Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine vesile olmasını umduklarını ifade etti.

Süleymaniye’de gerçekleştirilen Business-to-Business forumuna katılan 30 İranlı şirketin, İranlı gelişmiş 10 bin şirketi temsil ettiğini kaydeden Şuşteri, yarın Süleymaniye’de İran Ticaret ve Teknoloji Merkezi’nin açacaklarını bildirdi.

Açılacak merkezin, İran dışında açılacak 6’ncı Ticaret ve Teknoloji Merkezi olacağını vurgulayan Şuşteri, Süleymaniye’de açılacak merkezin, İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesine yol açabileceğini söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv