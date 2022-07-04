Kürdistan Bölgesi’nden 100 yatırımcı B2B forumuna katılıyor

SÜLEYMANİYE (K24)

İran’ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, IT, sağlık ve tarım alanında 30 İran şirketinin Business-to-Business (B2B) forumuna katıldığını belirtti.

K24’e konuşan İran’ın Süleymaniye Başkonsolosu Mehdi Şuşteri, foruma Kürdistan Bölgesi’nden 100 yatırımcının katıldığını kaydederek, forumun Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesine vesile olmasını umduklarını ifade etti.

Süleymaniye’de gerçekleştirilen Business-to-Business forumuna katılan 30 İranlı şirketin, İranlı gelişmiş 10 bin şirketi temsil ettiğini kaydeden Şuşteri, yarın Süleymaniye’de İran Ticaret ve Teknoloji Merkezi’nin açacaklarını bildirdi.

Açılacak merkezin, İran dışında açılacak 6’ncı Ticaret ve Teknoloji Merkezi olacağını vurgulayan Şuşteri, Süleymaniye’de açılacak merkezin, İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesine yol açabileceğini söyledi.