Politika

ABD’de ‘Bağımsızlık Günü’ kutlamalarında silahlı saldırı

ABD'de llinois eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı yapıldı.
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ABD Illinois silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park kentindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Polis olaya müdahale ederken, saldırıda ölü ya da yaralı bilgisi henüz paylaşılmadı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ise görgü tanıkları kutlamaların yapıldığı alanda yerde kanlar içinde yatan kişiler olduğunu söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanındaki kalabalığın panik halinde kaçıştığı görülüyor.

 

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