Politika

Almanya: Peşmerge’ye destek vermeye devam edeceğiz

Kürdistan Bölgesi’ndeki Almanya askeri danışman heyeti, Peşmerge’ye destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.
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kürdistan Almanya Peşmerge Uluslararası Koalisyon Bextiyar Muhammed Sadık

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, bakanlık yetkilileriyle Almanya askeri danışman heyetinin, Peşmerge güçlerinin nizamiliğini görüştüğü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Bextiyar Muhammed Sadık’ın Kürdistan Bölgesi’ndeki Alman askeri danışma heyetiyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi ve nizamiliğinin yanı sıra eğitim süreci ele alındı.

Görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci ve Peşmerge’nin askeri potansiyelinin arttırılmasına verdikleri destekten ötürü Alman askeri danışmanlarına teşekkür eden Sadık, Almanya ve Uluslararası Koalisyon bünyesindeki diğer ülkelerin desteğiyle Peşmerge’nin daha iyi bir seviyede olduğunu ifade etti.

Alman askeri danışman heyeti ise, Peşmerge Bakanlığı ile işbirliğine ve bakanlığı desteklemeye devam edeceklerini kaydederek, Almanya’nın Peşmerge’ye geniş danışmanlık desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Almanya, Uluslararası Koalisyon bünyesinde DAİŞ’e karşı mücadelede Peşmerge’ye destek veren ülkeler arasında yer alıyor.

 

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