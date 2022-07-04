Politika

Erbil’de Londra Üniversitesi’nin açılması teklifi

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, Londra Üniversitesi’nin Erbil’de açılmasını teklif etti.
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İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt
İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt
kürdistan İngiltere David Hunt Londra Üniversitesi Erbil Muhammed Şukri

ERBİL (K24)

İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt, Londra Üniversitesi’nin Erbil’de açılmasını teklif etti.

Kürdistan Bölgesi Yatırımcılar Konseyi, İngiltere'nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’ın Konsey’i ziyaret ettiğini ve Yatırımcılar Konseyi Başkanı Muhammed Şukri’ye, Londra Üniversitesi’nin Erbil’de açılması teklifini sunduğunu bildirdi.

Hunt, üniversitenin açılması durumunda, Ortadoğu’daki en büyük merkez olacağını belirtti.

Yatırımcılar Konseyi Başkanı Şukri ise, İngiltere’nin Erbil Başkonsolosluğu ve projeyi üstlenecek tarafın atacağı adımın önemine vurgu yaparak, özellikle eğitim alanında yapılacak yatırımın önemli olduğunu ve bu hususta yer tahsisi ve projenin tamamlanmasını destekleyeceklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelerin genel olarak iyi bir durumda olduğunu bildiren Şukri, yatırımcıların eğitim sektörüne daha çok önem vermeleri gerektiğini kaydetti.

1830 yılında kurulan Londra Üniversitesi, İngiltere’nin en iyi 10 üniversitesi arasında bulunuyor.

 

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